شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى شبرا منت لتصوير مشاهد من مسلسل "موسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم محمد رمضان مشاهد جديدة من مسلسله الرمضانى المقبل "موسى " داخل ديكور خاص به بأحد استديوهات منطقة شبرا منت اليوم الثلاثاء، ويكثف مخرج العمل محمد سلامة عدد ساعات التصوير للانتهاء من تصوير عدد كبير من الحلقات قبل شهر رمضان .

وانتهت أسرة المسلسل من تصويرعدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وداخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث يتم عرض المسلسل حصريا على قناتى Dmc وDmc دراما فى شهر رمضان المقبل.

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومى، ويشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى .