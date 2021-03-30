فن ومشاهير

لهذا السبب تبرعت ميجان ذا ستاليون بـمبلغ 50 ألف دولار.. اعرف القصة

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القاهرة - سامية سيد - تشارك نجمة الراب الشهيرة ميجان ذا ستاليون فى الأعمال الخيرية والمجتمعية  المختلفة، وتتبرع دائما من أجل دعم ومشاركة الآخرين .

تنضم ميجان ذا ستاليون الى مجموعة متزايدة من النجوم الذين يتحدثون ويقدمون الدعم المالى وسط تصاعد الهجمات على الأمريكيين الآسيويين ، حيث شاركت ميجان بالتبرع بمبلغ وصل الى 50 ألف دولار للجالية الآسيوية لتكريم ضحايا إطلاق النار الذى حدث فى منتجع صحى بمنطقة أتلانتا ، فمن المعروف أن ميجان تستخدم قوتها كنجمية وأموالها فى أعقاب تصاعد الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين منذ تفشى COVID-19 ، وهو ما كشف عنه عدد كبير من المواقع الشهيرة و أبرزها " ديلى ميل " .

وجاءت خطوة ميجان ذا ستاليون بعد مقتل ثمانية أشخاص مؤخرا، ستة منهم من أصل آسيوى ، فى منتجعات صحية .

وقد أكدت ميجان البالغة من العمر ( 26 سنة ) فى بيان : " لقد شعرت بحالة من الحزن الشديد لفقدان ثمانية أفراد أُخذوا من عائلاتهم فى 16 مارس فى هجوم عنيف لا معنى له ضد الأمريكيين الآسيويين".

واستكملت : " لتكريم ذكرى هؤلاء الضحايا ، اشتركت أنا و"  Fashion Nova " والصحفية / الناشطة ماى لى ، فى تبرع بقيمة 50،000 دولار إلى" Advancing Justice Atlanta " الذين يعملون بلا كلل لحماية الحقوق المدنية والإنسانية للأمريكيين الآسيويين فى جورجيا وجنوب شرق البلاد .. نحن متضامنون مع جميع الأمريكيين الآسيويين " .

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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