محمد محمود عبدالعزيز يكشف عن شخصيته في مسلسل "قصر النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان محمد محمود عبدالعزيز عن شخصيته، التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل "قصر النيل".

ونشر "محمد" بوستر المسلسل، الذي تصدره، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا مسهل يا كريم يا رب، شخصية علاء وجيه في مسلسل قصر النيل، في رمضان على قناة "Mbc" مصر، وشاهد، دعوات حضراتكم".

مسلسل "قصر النيل" تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.