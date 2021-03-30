"ربنا يصبرك".. يسرا تعُزي جومانا مراد في وفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد فى وفاة ابنتها "ديانا"، التى رحلت مساء أمس الاثنين.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حبيبتي وصديقتي جومانا.. ربنا استرد وديعته فى ابنتها ديانا، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويجعل ديانا شفيعة لكم ويجمعكم بيها فى الفردوس الأعلى، مفيش كلام يعزيكي في مصابك الأليم، فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لجومانا والسيد ربيع بسيسو وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان".

وأعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، أمس.

ونشرت جومانا صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره والجنة يا روح قلب أمك وأبوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا أعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".