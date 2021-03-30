بلال محمود يشارك في دراما رمضان المقبل بـ"موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان الشاب بلال محمود في المسلسل الرمضاني "موسى" الذي يجسد بطولته الفنان محمد رمضان، وهو من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن.

ويجسد بلال محمود خلال أحداث العمل شخصية رجل صعيدي، ويجتمع مع بطل المسلسل الفنان محمد رمضان في عدد من المشاهد.

وكشفت المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو الرسمي لمسلسل "موسى" مؤخرا حيث نشر تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو المسلسل على حسابه بموقع "فيس بوك".

ويواصل أبطال مسلسل "موسى" تصوير مشاهد العمل بشكل يومي وعدد ساعات تصوير مكثفة للانتهاء من العمل قبل حلول شهر رمضان المقبل، رغم الإصابة التي تعرض لها محمد رمضان ونشر صورة لظهره عبرحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، أظهرت كم الإصابات الكبيرة التي تعرض لها، فإنه لم ينقطع عن تصوير مشاهده في المسلسل.

وانتهى فريق عمل مسلسل "موسى" من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحي الريفي بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.