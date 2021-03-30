راغب علامة يتلقى لقاح “كورونا” في الإمارات.. وهكذا علق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: أعلن النجم اللبناني راغب علامة عن تلقيه لقاح فيروس “كورونا” صباح اليوم الثلاثاء مؤكداً بذلك تراجعه عن مخاوفه التي أعرب عنها سابقاً. ونشر علامة عبر حسابه على “انستغرام” عبر خاصية الستوري منشوراً يعرب فيه عن شكره وامتنانه لدولة الإمارات وكتب: “‏اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كوڤيد 19 شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.

كما أعاد نشر مقطع فيديو قديم كان قد أعلن فيه عن سبب تراجعه عن قراره بعدم تلقي اللقاح، مؤكداً أن هذا الفيروس يتطور يوماً بعد يوم وأنه منذ عدة أشهر كان متخوفاً من تلقي الفيروس ولكن الآن لم يصبح اللقاح هو الهاجس الذى يخاف منه ولكن الفيروس نفسه هو الخطر المحقق.

يأتي هذا في ظل خضوع العديد من نجوم العالم العربي للقاح وذلك لتحفيز الناس لتلقي اللقاح مبينين أنه لا خطر منه وإنما الخطر الحقيقي هو الإصابة بالفيروس.