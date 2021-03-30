“نسل الأغراب”.. قنبلة ستُحدث دوياً مذهلاً بين الجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، وكلما اقترب أكثر ازداد حماس الجمهور أكثر فأكثر لمتابعة الأعمال الدرامية التي ينتظرها في كل عام على أحر من الجمر.

وليس فقط الجمهور مَن ينتظر عرض المسلسلات خلال شهر رمضان، بل أيضاً النجوم تتملكهم حالة من الحماس الشديد لبدء عرض أعمالهم ورؤية ردود أفعال الناس عليها.

وفي هذه الأيام بالذات وقبل حلول الشهر الفضيل، يكثّف النجوم والنجمات نشر صور وفيديوهات تشويقية لأعمالهم، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين. وأحدث المروّجين لعمله الدرامي الرمضاني، هو النجم المصري أحمد السقا. إذ نشر الفنان السقا صورة يتوسط فيها كلاً من النجم أمير كرارة الذي يشاركه بطولة مسلسل “نسل الأغراب” ومخرج العمل محمد سامي، ولم يعلق عليها بأي تعليق، واكتفى بوضع “إيموجي” قنبلة، في إشارة منه إلى قوة وروعة المسلسل.

وكان محمد سامي، مخرج مسلسل “نسل الأغراب”، قد كشف الستار عن بوسترات العمل الرسمية، إذ نشر أربعة بوسترات: الأول يجمع أبطال العمل، والثاني يتصدره أحمد السقا، والثالث يتصدره أمير كرارة، أما الرابع فتتصدره بطلة المسلسل مي عمر.

أما عن فيديو الإعلان التشويقي الرسمي للمسلسل الذي حمل عنوان “واحد اتسجن خسران حبايبه، والتاني راجع دافن قرايبه”، فقد حقق نجاحاً ملحوظاً عند طرحه، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي قرر أن مسلسل “نسل الأغراب” سيكون بالتأكيد على رأس قائمة المسلسلات التي سيتابعها خلال شهر رمضان.

وتدور أحداث مسلسل “نسل الأغراب” حول أحمد السقا “عساف”، وأمير كرارة “غفران”، الشقيقين اللذين ينشب بينهما صراع شديد، ومن بين أهم الأحداث، أن غفران يخطف حبيبة عساف ليتزوجا، وهي “جليلة” التي تلعب دورها النجمة مي عمر.