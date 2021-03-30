بالفيديو – أحمد العوضي يُحدث ضجة بمشهد من مسلسله مع زوجته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: شارك الفنان المصري أحمد العوضي متابعيه على تطبيق “إنستغرام” بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “اللي مالوش كبير” المقرر عرضه في رمضان 2021. وظهر العوضي في المقطع بكامل لياقته البدنية، وهو يصوّر مشهداً خطيراً ضمن أحداث المسلسل، حيث حطم زجاج سيارة بواسطة قبضة يده… وعلّق على المقطع قائلاً: “احنا لا نعرف وايرات ولا دوبليرات عشان احنا بجد وبحق وحقيقي احنا الحقيقي منه عالله حكايتنا”.

ويحرص العوضي على مشاركة متابعيه بمشاهد تشويقية من كواليس مسلسله الجديد، حيث سبق أن نشر صورة بدا فيها وهو يتقاتل مع شاب مستعيناً بقدراته البدنية والقتالية التي يتمتع بها.

ويشارك العوضي في مسلسل “اللي مالوش كبير” مجموعة من النجوم من بينهم: ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض وغيرهم، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.