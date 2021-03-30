السجن 5 سنوات لمغني تونسي شهير أدين بالاحتيال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حكم القضاء التونسي على مغني راب فرنسي-تونسي معروف باستعراض مجوهراته الثمينة والوشوم على جسده بالسجن 5 سنوات بتهمة الاحتيال.

وتعود أصول سواغ مان واسمه الأصلي عتاب زعيبت (34 عاما) إلى مدينة نيس الفرنسية وعرف على وسائل التواصل الاجتماعي بملابسه الباذخة البراقة قبل أن يظهر في برامج متلفزة في فرنسا وتونس.



وحكم عليه القضاء التونسي، الإثنين، بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات وبدفع غرامة بقيمة 100 ألف دينار (30 ألف يورو) بتهمة تبييض أموال والاحتيال.

جاء ذلك وفق تصريحات رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية محسن الدالي، لوكالة الأنباء الفرنسية.





وكان مغني الراب موقوفا في تونس منذ تموز/يوليو 2019 بسبب تحويلات مشبوهة على حسابه من سويسرا.

ويشتبه في أنه احتال على معجبيه، وقد صدرت أيضا بحقه مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة استغلال الثقة في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وحكم على رجل آخر من جنسية أوروبية في نفس القضية أيضا في تونس لكنه فار، كما أوضح الدالي.

وأضاف الدالي أن الأموال التي صودرت باليورو والفرنك السويسري تعادل حوالي 17 مليون دينار (أكثر من 5 ملايين يورو).

وكان سواغ مان أعلن على أنستقرام أنه يعتزم بناء مسجد ودار أيتام وفندق بهذه الأموال التي مصدرها غير معروف.