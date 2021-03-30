رسائل الأسد بشأن الليرة والأسعار.. تهديد بالعقاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، رسسالة تحذير للتجار بسبب ارتفاع الأسعار بشكل كبير في البلاد التي تعاني من حرب دامية.

ووصف الأسد ارتفاعات الأسعار بأنها "غير منطقية"، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار في غضون ساعات لا مبرر لها، وينبغي معاقبة التجار المتربحين

وأبلغ الأسد مجلس الوزراء السوري في تسجيل مصور وزعه مكتبه أن الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية يجب التعامل معه على أنه "معركة" ستخسرها مؤسسات الدولة إذا لم يقف المواطن معها.

وأكد في نفس الوقت على أن انهيار العملة السورية معركة تدار من الخارج.

وتعاني البلاد من زيادة أسعار الوقود وسط تفاقم أزمة شحّ المحروقات وانهيار اقتصادي متسارع يضرب البلاد، التي اعتادت خلال الأسابيع الماضية على مشهد الطوابير أمام محطات الوقود.

ومنتصف مارس/آذار الجاري، رفعت الحكومة السورية سعر البنزين أكثر من 50% بعد ساعات قليلة من مرسوم رئاسي بصرف منحة للعاملين المدنيين والعسكريين.



وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، مرسوما تشريعيا يقضي بصرف منحة لمرة واحدة مقدارها 50 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين.



وهذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها الحكومة السورية سعر البنزين، في وقت تسجل الليرة السورية انهياراً متسارعاً.

وتشهد سوريا، التي دخل النزاع فيها الأسبوع الحالي عامه الحادي عشر، أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخراً تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. كذلك زاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءاً في سوريا.

ومنذ بدء النزاع العام 2011، مُني قطاع النفط والغاز في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلاً عن العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية، وآخرها العقوبات التي أعلنت عنها بريطانيا الاثنين وطالت ستة مسؤولين سوريين.

ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء وارتفاع الأسعار المتواصل.

ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، بينما تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد خلال العام الأخير. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.