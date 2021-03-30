أحدث ظهور لريهام حجاج وزوجها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة ريهام حجاج جمهورها بصورة تجمعها بزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريهام في الصورة وزوجها من داخل الحرم المكي، مرتدية ملابس الإحرام، ووضعت قلوب في تعليقها.

ومن جانب آخر؛ تخوض ريهام حجاج سباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" مع النجوم: عمرو عبد الجليل، ورانيا يوسف، وأيتن عامر، وأحمد فهمي، وسيد رجب، ومحمد الشرنوبي، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج كريم العدل.