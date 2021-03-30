منعها الملك فاروق.. "ماجدة الرومي تستعد لتقديم "على باب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المايسترو نادر عباسي عن استعداد الفنانة ماجدة الرومي لتقديم أغنية أم كلثوم "على باب مصر"، في الحفل المقام يوم 2 أبريل في قصر القبة.

ومع تأكيد"عباسي" قائد الأوركسترا الفيلهارموني في تصريحات تلفزيونية أمس، قيام الموزع الشاب أحمد الموجي"حفيد الملحن الكبير محمد الموجي"، بإعادة توزيعها موسيقيا، نرصد هنا أبرز المعلومات عنها.

القصيدة كتبها الشاعر كامل الشناوي، تحت عنوان آخر وهو "أنا الشعب"، وعند وضع الموسيقار محمد عبد الوهاب لحنها، تم تعديل الاسم بالاتفاق مع أم كلثوم إلى "على باب مصر"، وتم منع إذاعة الأغنية في عهد الملك فاروق".

بعد قيام ثورة يوليو عام 1952، عقدت أم كلثوم جلسات مع محمد عبد الوهاب، وتم تعديل بعض كلماتها الأصلية، ومنها "أنت في صمتك مرغم" وأصبحت "كنت في صمتك مرغم".

وغنت أم كلثوم الأغنية للمرة الأولى في حضور الرئيس جمال عبدالناصر، ذلك في الحفل الذي أقيم يوم 23 يوليو 1964، في نادي الضباط.

بعد عام من تقديم الأغنية، رحل عن عالمنا الشاعر كامل الشناوي.

ماجدة الرومي بدأت السبت الماضي بروفات الاستعداد في دار الأوبرا المصرية، إذ استقرت على تقديم 15 أغنية في الحفل المقام يوم 2 أبريل في قصر القبة.