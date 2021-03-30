"كيم كارداشيان مصر".. تعليقات الجمهور على أحدث ظهور لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات على الصور من المتابعين، فكتب أحدهم :"صايرة شبه كيم كارداشيان، كتير معطية على هدى بيوتي، شبه كارداشيان، شبه كارداشيان، أسبوع تشبه نادين نسيب، وأسبوع تشبه كيم كارداشيان، كيم كارداشيان مصر، كلها قابله على نادين نجيم، نادين نجيم فرع الأسكندرية".

وعُرض للفنانة ياسمين صبري في السباق الرمضاني الماضي مسلسل"فرصة تانية"، وشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، دياب، محمود البزاوي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.