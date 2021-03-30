"والله قلبي اتقطع ".. نجوم الفن يُعزون جومانا مراد في وفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها الطفلة "ديانا" التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الاثنين.

وأعلنت جومانا مراد الخبر، عبر حسابها على موقع " إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله على كل حال .. لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا (ديانا ربيع بسيسو)، إن شاء الله تكونين شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكِ، فراقك صعب ومؤلم، بس أكيد إنتِ بمكان أحسن بكتير.. يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا.. لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وإنتِ طير من طيور الجنة يا أمي".

في هذا التقرير نستعرض لكم النجوم الذين قدموا واجب العزاء لجومانا مراد:

باسم ياخور

كتب الفنان باسم ياخور، عبر موقع "إنستجرام"، :"يالله ياالله لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يصبرك يا جومانا، الله يرحمها، والله قلبي أتقطع".

نادية الجندي

علقت الفنانة نادية الجندي، كتبت :"حبيبتي ربنا يرحمها يارب ويصبرك على فراقها، البقاء لله".

هند صبري

كتبت الفنانة التونسية هند صبري، :"ياربي، الله يرحمها ويصبر قلوبكم ويعوضكم، صار عندكم ملاك بالجنة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

أيتن عامر

فيما كتبت الفنانة أيتن عامر، :"البقاء لله وحده، الله يصبر قلبك أنتي وأبوها ويبارك في أخواتها ويحميهم".

عبير صبري

كما علقت الفنانة عبير صبري، :"البقاء لله حبيبتي، جومانا ربنا يصبرك أنتي وأبوها وإن شاء الله شفيعتكم يوم القيامة".

قصي خولي

وكتب الفنان السوري قصي خولي، عبر موقع "إنستجرام"، :"الله يرحمها إنا لله وإنا إليه راجعون الله يصبركم على مصابكم عزائي لك جمانة و لربيع وإن شاء الله بتكون شفيعتكم عند الله عزل وجل الف رحمة ونور على قلبك هالملاك".

ليلى علوي

علقت الفنانة ليلى علوي :"إنا لله وإنا إليه راجعون، ربنا يصبركم ويربط على قلوبكم".

أمير شاهين

كتب الفنان أمير شاهين، :"البقاء لله حبيبتي، ربنا يصبرك".

نشوى مصطفى

نشرت "نشوى" صورة ديانا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت:" الله يصبر قلبك انتي وأبوها، ملاك طاهر شفيعة ليكم بأذن الله ربنا ينزل سكينته على قلبك الطيب ياجومانا يارب، ابنة الزميلة جومانة مراد في رحمة الله".

رامي عياش

كتب المطرب اللبناني رامي عياش، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، :"خبر مؤلم وحزين تلقيناه، ألف رحمة لروحها الطاهرة، نسأل الله الصبر لقلب جومانا الغالية وعائلتها".