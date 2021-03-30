خاص| نجل شقيق "العندليب": "قالنا مش بقدر أصوم وبقطع في الصلاة بس هدخل الجنة قبلكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحرص محبو الفنان عبدالحليم حافظ، على إحياء ذكراه في الميلاد والوفاة، وبرغم أنه موجود طوال العام بيننا بأغانيه وأفلامه وحكاياته التي لا يمل منها الجمهور، إلا أن الاهتمام به يزداد في مارس ويونيو من كل عام.

ومن بين الحكايات والقصص التي يكشف الخليج 365، قصة صورة تُرسل لنجل شقيقه محمد شبانة بين وقت وآخر، يظهر فيها حليم واقفا أمام قبره، وهو ما نفاه نجل شقيقه محمد شبانة.

شبانة قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المقبرة لم تكن بنيت قبل وفاة عمو هو فقط اشتراها، بعد طلب من عمو إسماعيل، لما قاله حليم أنا تعبان اشتري مقبرة لحسن يحصلي اي حاجة في أي وقت، عشان كان عنده القلب، فمشفهاش وهي مبنية، لأنه مات اول واحد وادفن فيها".

ويحكي شبانة موقفا آخر يتذكره عن عمه "كان بيقول مش أنا مش بقدر أصوم وبقطع في الصلاة بس هدخل الجنة أول واحد فيكم".

جدير بالذكر أن في مثل هذا اليوم 30 مارس فقد الوسط الفني والعالم العربي الفنان عبدالحليم حافظ، بعد صراع مع المرض، تاركا مجموعة كبيرة من الأغاني، وأفلام مازالت تُعرض ويحرص الجمهور على متابعتها.