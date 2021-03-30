‪ماذا قالت سعاد حسني عن زواجها سرا من عبد الحليم حافظ؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

"الحب جمع بينهما، وافترقا بسبب الزواج"، و"تزوجا سرا في رحلة أوروبية"، و"لم يحدث زواج"... آراء وشهادات تعددت حول العلاقة التي جمعت العندليب الأسمر "عبد الحليم حافظ" والسندريلا "سعاد حسني"، ووصل الأمر إلى حد تبادل أسرتيهما التهديد باللجوء إلى القضاء.

ومع احتفالنا اليوم بذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ، نكشف تعليق الفنانة سعاد حسني على زواجها من العندليب، وفقا لما كتب الكاتب الصحفي محمد بديع سربية في مجلة "الموعد"؛ إذ كشف عن غضب "حليم" فور عودته من الرحلة الأوروبية، بسبب ما نشر عن إتمام الزواج، وقال "الإشاعة تصل إلى درجة إني أتجوز في الخارج، أنا هاتجنن، لازم أعمل تكذيب رسمي، اكتب على لساني أني لا أصلح للزواج".

وعلقت الفنانة سعاد حسني، وقالت في حوار نشر "سربية" مقاطع منه، وقالت: "كل ما أشيع عن زواج تم، أو زواج سيتم بيني وبين عبد الحليم حافظ، ليس إلا مجرد شائعات، أولا الحب ليس عيبا أو حراما، إن كنت أحب عبد الحليم، ليس هناك ما يدعو لكي أنكر هذا الحب".

وأضافت: "لم أفكر مجرد التفكير في الزواج لأن فني ومستقبلي يستحوذان على كل اهتمامي وتفكيري ومشاعري، وعندما أريد الزواج، سأتزوج هنا في القاهرة، في بلدي وبين أحبابي وأهلي، الزواج عمره ما كان جبر خاطر، الزواج لا بد له من مقدمات وترتيبات وأخد ورد، ولازم يكون علني، لأنه نبأ سار يسعد جمهوري وجمهور عبدالحليم".

سعاد في رد حاسم قالت: "لا معنى لأن نتزوج في السر، لأن معنى هذا أننا نعمل عملا غير مشروع، أو غير مستحب، أو لا نفخر به".

وتحل اليوم 30 مارس ذكرى وفاة الفنان عبدالحليم حافظ، الذي رحل في لندن عقب إجراء عملية جراحية، بسبب معاناته الصحية إثر إصابته بمرض البلهارسيا.