"عجز أي كلام عن المواساة".. هاني شاكر يُعزي جومانا مراد في وفاة ابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان هاني شاكر على تقديم واجب العزاء للفنانة جومانا مراد في وفاة ابنتها "ديانا".

ونشر "شاكر" صورة ديانا، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، علق :" الصديقة الغالية و الأخت العزيزة أعلم تماما في مثل هذا الموقف عجز أي كلام عن المواساه ولكن لا نقول إلا ما يرضي رب العالمين".

وأضاف :"إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أعطى لله ما اخذ، ربنا يصبر قلبك ويكفيكي إن لك ملاكا في الجنة، دعواتي لك ولوالدها بالصبر والاحتساب".

أعلنت الفنانة السورية جومانا مراد وفاة ابنتها ديانا ربيع بسيسو، أمس.

نشرت جومانا صورة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" الحمدلله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ وإنا لله وإنا لله راجعون انتقلت إلى رحمة الله اليوم أبنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخره والجنة يا روح قلب أمك وأبوكي ، فراقك صعب و مؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير .ياااااارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا ، لا أعتراض على حكمك يااااارب والحمدلله على كل حال ، وانتي طير من طيور الجنه يا أمي".