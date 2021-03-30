فيديو| نيللي كريم تنشر برومو مسلسل "ضد الكسر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة نيللي كريم برومو مسلسل "ضد الكسر"، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.

وعلقت نيللي على البرومو :"الإعلان الرسمي لمسلسل ضد الكسر 2021".

مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، مصطفى درويس، لقاء الخميسي، محمد فراج، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج العدل جروب، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان.

وأخر أعمال نيللي كريم مسلسل "بـ100 وش" وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.