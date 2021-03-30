بالفيديو: فنانة كويتية تعلن إصابتها بكورونا بعد تلقيها جرعتي “فايزر”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 04:42 مساءً - منذ 15 ثانية

أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، إصابتها بفيروس كورونا، رغم تلقيها جرعتي لقاح “فايزر”، وفق قولها.

وظهرت فاطمة في مقطع فيديو عبر حسابها بـ “سناب شات”، وهي تبدي اندهاشها من ظهور المسحة إيجابية، بعد 6 أيام من تلقيها الجرعة الثانية، ووسط تأكيد الطبيب باستحالة حدوث ذلك.

الممثلة الكويتية التي قالت إنها تعيش بمفردها ولم تخالط أحدا كي ينقل لها الإصابة، قالت إنها لا تعاني أي أعراض، لكنها فوجئت بأن نتيجة المسحة إيجابية.

وقالت إن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح، متابعة: “سألني الطبيب ما الذي تشعرين به قلت له لا شيء، وقال لي مستحيل يطلع إيجابي من اللقاح”.

ولفتت إلى أن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح “فايزر”، لكنها ردت عليه، قائلة: “الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية”.

وفاطمة الصفي (39 عاما) مملثة ومخرجة كويتية، أخرجت العديد من الأعمال الغنائية والبرامج التلفزيونية، قبل دخولها مجال التمثيل لأول مرة في مسلسل “الخراز” مع الفنانة حياة الفهد، إلا أن انطلاقتها الحقيقية كانت في مسلسل “فضة قلبها أبيض” مع الفنانة سعاد عبد الله.