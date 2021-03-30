أسرة عبد الحليم حافظ تستعد لخطوة “تفك ألغازا كثيرة”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 04:42 مساءً - منذ 4 دقائق

كشف نجل شقيق الفنان المصري الراحل، عبد الحليم حافظ، بالتزامن مع الذكرى الـ44 لوفاته، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة سعيدة لكل محبيه في كافة أقطار العالم العربي.

وأعلن محمد شبانة لموقع “مصراوي” أنه يعمل مع أسرته على تقديم تسجيلات صوتية لعمه، عبد الحليم حافظ، من خلال برنامج تلفزيوني.

وتابع أنه يحاول الوصول إلى اتفاق جيد لكي يكون البرنامج مشرف ويليق باسم حليم.

وعن مضمون التسجيلات الصوتية، أشار محمد شبانة إلى أنها”ستفك ألغازا كتير تحوم حول عمه عبد الحليم حافظ، منها سر عدم زواجه من الفنانة المصرية الراحلة، سعاد حسني، وعلاقته بالرئيسين المصريين الراحلين، جمال عبد الناصر وأنور السادات، ورحلاته الخارجية.

وأوضح محمد شبانة لصحيفة “الوطن” المصرية أنه تم الانتهاء من ترميم مذكرات عمه الصوتية مؤخرا، لافتا إلى أنها تطلبت جهودا ضخمة لتنقية الصوت.

من ناحية أخرى، أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ عن إغلاق منزله في ذكرى وفاته الـ44، وللعام التالي على التوالي، بسبب تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد.

وتوفي عبد الحليم حافظ في 30 مارس/ آذار عام 1977 في العاصمة البريطانية لندن، بعد صراع مرير مع مرض البلهارسيا.