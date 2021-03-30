بالفيديو: بوزن زائد … هيفاء وهبي تثير ضجة برقصة مع أصدقائها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 04:42 مساءً - منذ 57 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مارس - 2021 4:43 مساءً

لفتت الفنانة هيفاء وهبي الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها لمقطع فيديو على تطبيق “تيك توك” .

حيث شاركت الفنانة هيفاء وهبي أصدقائها الرقص مستخدمين خاصية تمكنهم من الظهور بأوزان زائدة.

وأثار المقطع اهتمام الكثير من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بعفوية الفنانة وروحها المرحة.

وحقق مقطع الفيديو عند إعادة نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام ” أكثر من 65 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

وذكر موقع مجلة “لها” أن الفنانة هيفاء ظهرت برفقة صديقتها عهد، في مشهد تمثيلي بفيديو عبر تطبيق “تيك توك” نشرته الأخيرة على حسابها الخاص.

بالإضافة إلى أن هذا الفيديو هو الظهور الأول لهيفاء على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.