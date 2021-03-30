راغب علامة يتلقى لقاح كورونا في الإمارات: بلد حريص على صحة الإنسان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الفنان اللبناني راغب علامة اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة.

وشارك علامة صورة عبر حسابه على موقع "تويتر" للحظة تلقيه التطعيم، وأرفقها بتعليق: "اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح (كوفيد- 19)، شكرا لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".



ويحظى راغب علامة وهو وأسرته بإقامة ذهبية في دبي، وعلَّق على هذا الأمر في لقاء مع برنامج "The Insider بالعربي" قائلاً إنه أصبح مطمئناً على ولديه "خالد" و"لؤي" في دبي، حتى وهو بعيد عنهم في بيروت.

وأضاف: "أسعد شيء بالنسبة لي أن أولادي موجودون في دبي، ماذا أريد أكثر من أن يعيش أولادي في مكان كله أمان وعدل كله شغل وإيجابية ورؤية مستقبلية، بدل ما يشغلوا وقتهم في أشياء فراغ، بالأخص الوضع السياسي في لبنان صعب وممكن أي شيء يحصل.. بدي يعيشوا في أرضية نضيفة وليس هناك أفضل من دبي".

الإمارات تقدم 8.2 مليون جرعة

في السياق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تقديم 86,942 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء 8,220,783 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 83.12 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد - 19".