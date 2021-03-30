نجوم العرب يحتفون بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس: عظيمة يا مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من الفنانين العرب على التعبير عن سعادتهم وفرحتهم، بعد نجاح مصر في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، وفي مقدمتهم فنان العرب محمد عبده.

وقال محمد عبده عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يعرض على القناة الأولى المصرية "إنه يشتاق لزيارة القاهرة، ولم يسافر إلى مصر منذ عامين".

كما غنى محمد عبده خلال المداخلة تعبيرا عن فرحته بتعويم السفينة، مشيرا إلى أنه قدم هذه الأغنية في مدينة السويس عام 1963.



وتسابق النجوم لتحية مصر عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت النجمة أحلام عبر تويتر: "تحيا جمهورية مصر العربية، وها قد أبحرت المحروسة، ومش غريبة عليكي يا مصر، يا عظيمة، كلنا معك يا مصر".

وتفاعل المطرب اللبناني عاصي الحلاني مع الحدث وكتب: "كبيرة يا مصر، كبيرة بشبابها وبجيشها وبالهمة، أبطالها رجالها".





وهنأ الفنان راغب علامة شعب مصر بقوله: "نهنئ أم الدنيا دولة مصر الحبيبة، ونهنئ العالم كله، بإعادة فتح قناة السويس، وتحريك السفينة العالقة".

أما الفنانة نوال الزغبي، فكتبت: "تحيا مصر، مصر أم الدنيا، مصر في القلب"، وعلقت إليسا على هذا الحدث قائلة: "حبيبتي يا مصر، الله يحمي مصر".

يذكر أن أزمة السفينة استمرت 6 أيام، وتم تعويمها صباح الإثنين، وحرص العاملون في قناة السويس على رفع علم مصر، والتلويح بعلامة النصر لحظة تحريك السفينة في مياه قناة السويس.



