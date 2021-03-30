بعد وصفه المشاهد الساخنة بـ"سيئات جارية".. إلهام شاهين تهاجم أحمد زاهر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الفنان أحمد زاهر، بعد وصفه لمشاهد القبلات في الأفلام بـ"السيئة الجارية".

وقالت إلهام شاهين في تصريحات صحفية: "مبحبش اللي بيخلط الدين بالفن وبلاش نتكلم في حاجة متخصناش"، مضيفة: "لو مش بتحترم أهل الفن بلاش تبقى موجود معاهم، ومبحبش اللي بيقولوا آراء دينية جوا الفن".

وكان الفنان أحمد زاهر أثار الجدل مؤخرا بسبب تصريحاته عن المشاهد الساخنة والقبلات، حيث قال: "أنا إنسان شرقي ومربي بناتي على خطوط حمراء معينة، فالمشاهد الساخنة سيئة جارية، وهتفضل جارية في حياة صاحبها وحياة ولاده وأحفاده، وأنا عمري ما قدمت مشاهد ساخنة وزي ما عملت القيود دي لنفسي بناتي برده عندهم نفس القيود".

كما رد الفنان المصري، على منتقدي شغل ابنتيه بالتمثيل، مؤكدا أنه لم يتوسط لهما، وقال زاهر في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON": "أصررت على إبعاد ملك وليلى عن التمثيل لفترة 8 سنوات حتى لا أكرر خطأ بعض نجوم الأطفال الذين شاهدهم الجمهور في كل مراحل حياتهم فمل منهم، فالجمهور عندما يشاهد الممثل في كافة المراحل يظل يراه طفلا ويحاسبه بعنف".