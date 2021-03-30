تفاصيل حفل ماجدة الرومي.. وأسماء الفنانين في موكب المومياوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد المايسترو العالمي نادر عباسي أن النجمة اللبنانية ماجدة الرومي ستغني مختارات لأم كلثوم في حفل قصر القبة لأول مرة، والمقرر إقامته 2 أبريل.

وأوضح عباسي أن الموسيقيار أحمد الموجي سيوزع الحفل بتوزيعات موسيقية جديدة لتتماشى مع تطور الأوركسترا.

وقال عباسي، إن ماجدة الرومي تجري بروفات بكامل أطقم الأوركسترا، وستغني مجموعة من أروع الأغنيات مثل "كلمات، بيروت، على باب مصر، أحلف بسماها، عيناك ليال صيفية"، حسب تصريحاتها لبرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة اليوم".

وكشف المايسترو نادر عباسي عن ملامح الاحتفال بموكب نقل المومياوات المقرر له 3 أبريل المقبل قائلا: "البروفات الخاصة بالجانب الموسيقي في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة استغرقت عاما كاملا".





وأضاف عباسي أن هناك مؤلفا موسيقيا جديدا يبدأ من أول الرحلة حتى وصول المومياوات لميدان التحرير، ثم الانتقال لمتحف الحضارة لمدة 40 دقيقة، مؤكدًا أن المقطوعة الموسيقية الجديدة من تأليف هشام نزيه.

وأشار عباسي إلى أن ريهام عبدالحكيم ونسمة محجوب ستغنيان في حفل النقل تجسيدا للصوت المصري.

وأن محمد منير سيتواجد في حفل نقل المومياوات وهو مفاجأة الحفل، كما أن الأوركسترا ستعرض مباشرة وليس مسجلا وهذا سيحدث لأول مرة في العالم.

يذكر أنه سيتم نقل 22 مومياء لتخرج ليلا من المتحف المصري محمولة على عربات مصممة بالطراز الفرعوني، وقبل التحرك سيطلق 21 طلقة في الهواء، ليتحرك الموكب ويسير بمحاذاة نهر النيل إلى متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط.