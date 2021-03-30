شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التكهنات.. تعرف على حقيقة زواج النجم زين مالك والسوبر موديل جى جى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى النجم العالمى زين مالك والسوبرموديل الشهيرة جى جى حديد والدة ابنته الوحيدة أن يحافظا على علاقتهما وحياتهما فى إطار من الخصوصية، وهو ما يزيد عادة التساؤلات والتكهنات حول علاقتهما.

وتصدرزين مالك وجى جى حديد مواقع التواصل الاجتماعى الشهيرة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن ظهرت النجمة العالمية إنجريد مايكلسون خلال بث مباشر لتؤكد خبر زواج زين مالك وجى جى حديد .

كانت تتحدث إنجريد التى تعاونت مع زين مالك فى أغنية "To Begin Again" لتؤكد أن تعاونهما فى الأغنية كان ممتع، واستكملت كلامها خلال "بث مباشر" عن النجم الشهير الذى يحافظ على خصوصيته، حيث قالت فى سياق حديثها أنه الآن متزوج ولديه طفله.



زين و جي جي

وبعد إثارة ضجة على الـ SOCIAL MEDIA قررت المغنية الشهيرة إنجريد مايكلسون أن تتراجع عما قالته وتعتذر لجمهور زين مالك من خلال الـ STORIES على صفحتها بموقع "إنستجرام" لتؤكد انها كانت" مخطئة " لتؤكد أنه غير متزوج.

وكالعادة فضل الثنائى السكوت، حيث لم يظهر زين مالك أو والدة ابنته السوبر موديل الشهيرة جى جى حديد ليعلقا بالنفى أو التأكيد عما تردد وأثار ضجة كبيرة حول علاقتهما