روزيه أول مغنية "K-pop" تتصدر غلاف مجلة "Vogue Australia"

القاهرة - سامية سيد - تتصدر النجمة العالمية روزيه " Rosé" عضوه الفريق الكورى " BLACKPINK " غلاف مجلة " Vogue Australia " و ذلك فى عددها الصادر فى 8 أبريل المقبل ، و أشارت التقارير المتداولة أن روزيه التى تتمتع بشعبية كبيرة حول العالم ستكون أول مغنية " K-pop " بوب كورى على الإطلاق تظهر على غلاف Vogue Australia .

وجاء تصدر روزيه للمجلات الشهيرة خلال هذه الفترة بعد أن استطاعت أن تضع بصمة من مهمة فى عالم الموسيقى والغناء بمفردها بعيدا عن فريق " BLACKPINK " ، وتحديدا بمجرد أن أطلقت أغنيتها السينجل " on the ground" التى حققت نجاح مذهل فور إطلاقها ثم إطلاق ألبومها الغنائى " R" .



وفور إطلاق كليب " on the ground" تصدرت روزيه المواقع العالمية حيث استطاعت أن تحقق الرقم القياسى لأكبرعدد مشاهدات على موقع "YouTube" خلال 24 ساعة لكليب لنجم بوب كورى "منفرد" ، حيث حصدت 41.6 مليون مشاهدة بكليب "On The Ground"، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة Korea JoongAng Daily، فقد حطمت عضوة فريق "BLACKPINK" الرقم القياسى الذى سجله النجم الكورى PSY عام 2012 لفيديو كليب "Gangnam Style" ، و الذى تمت مشاهدته 36 مليون مرة فى أول 24 ساعة ، و من المعروف أن أغنية "Gangnam Style" كانت قد أحدثت ضجة فور إطلاقها و حققت نجاحا مذهلا حول العالم لتحقق سلسلة من الأرقام القياسية .