شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يعلن تلقيه لقاح كورونا فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم اللبنانى راغب علامة عن تلقيه لقاح كورونا للوقاية من الفيروس فى دولة الإمارات، ونشر صورة عبر حسابه على تويتر، أثناء تلقيه التطعيم، وكتب راغب على الصورة :"اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح كورونا شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان".



راغب علامة

وحل النجم راغب علامة مؤخرا، ضيفا فى برنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، وتحدث عن الجيل الجديد وأغانى المهرجانات، قائلا: الجيل الجديد مشفق عليه ومتعاطف معه؛ لأن الحياة بقت كمبيوتر، وفرص العمل أصبحت قليلة للشباب جدا، والشركات تستغنى عن عدد كبير بسبب الكمبيوتر، فأنا أناشد الجميع بحث هذا الموضوع؛ لأن هذا سيؤدى إلى انفجار في المستقبل.

وأضاف راغب علامة، أولادى ذوقهم الفنى متنوع ما بين العربى والأجنبى، وإذا عُرض على أغنى راب لو كنت شاب مثلهم كنت غنيت، وأنا بحب أغانى المهرجانات، وهما حلوين جدا وفى ناس وقفت ضدهم، والأغنية اللى بتنجح محدش يقف قدامها، والسمع بيختلف نتيجة ظروف فنية واجتماعية واقتصادية وسياسية بتحول الفن من مكان لآخر.