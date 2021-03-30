شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا معزية جومانة مراد فى وفاة ابنتها: ربنا يصبرك ويجعل ديانا شفيعة لكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة الكبيرة يسرا على تقديم العزاء للفنانة جومانة مراد فى وفاة طفلتها "ديانا"، التى رحلت مساء أمس الاثنين، داعية الله أن يرزقها الصبر وأن يربط على قلبها.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حبيبتى وصديقتى جومانا.. ربنا استرد وديعته فى ابنتها ديانا، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويجعل ديانا شفيعة لكم ويجمعكم بيها فى الفردوس الأعلى، مفيش كلام يعزيكى فى مصابك الأليم، فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لجومانا والسيد ربيع بسيسو وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان".



يسرا

وكانت الفنانة جومانة مراد، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، وفاة طفلتها ديانا، قائلة عبر حسابها على "إنستجرام": "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكونى شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكى، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتى بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتى طير من طيور الجنة يا أمى".

يذكر أن جومانة مراد شاركت النجمة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد" الذى تم عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضى 2020، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.