شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة "مهلهلة"..النجمة العالمية FKA twigs تتنزه وتستمتع بوقتها فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى النجمة العالمية FKA twigs أن تقضى وقتا ممتعا على طريقتها الخاصة، فقد ظهرت النجمة الشهيرة البالغة من العمر (33 عاما) خلال تنزهها فى أحد شوارع مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ظهرت FKA twigs باطلالة "مهلهلة" ، حيث كانت مرتديه فستان فضفاض بإحدى درجات اللون الرمادى الفاتح، كما اختارت أن ترتدى حذاء مريح باللون الأسود، كما ارتدت اكسسوارات ذهبية و"كاب".

حرصت النجمة الشهيرة التى تتمتع بشعبية جارفة حول العالم أن ترتدى قناع طبى حتى تتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا "covid-19"، وبعدد من الصور التى سجلتها عدسات مصورى "البابارتزى" ظهرت FKA twigs خلال تحدثها فى هاتفها المحمول طوال نزهتها.

وقد زعمت FKA twigsمؤخراً أنه من "المريح للغاية" التحدث علنا عن الفترة الصعبة التى عاشتها مع صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف.

يذكر أن النجمة العالمية FKA Twigs رفعت دعوى قضائية ضد صديقها السابق النجم العالمى شيا لابوف، حيث اتهمته "بإساءة المعاملة بلا هوادة" خلال علاقتهما، واتهمت النجمة الشهيرة فى دعواها الممثل بأنه تسبب لها فى العديد من الأضرار بسبب الضرب والاعتداء، وقد نفى فريق شيا لابوف القانونى "كل الادعاءات" الموجهة للممثل الشهير.