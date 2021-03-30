شكرا لقرائتكم خبر عن فنانون فقدوا أبناءهم فى مرحلة الطفولة.. آخرهم جومانا مراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش الفنانة جومانا مراد حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة ابنتها "ديانا" التي تبلغ من العمر 5 أشهر فقط، حيث عانت الطفلة منذ ولادتها من المرض الى أن رحلت، وهو ما أعلنته الفنانة جومانا مراد بنشر صورة ابنتها على حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وقالت: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو، إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي".

ومن خلال هذا التقرير نرصد لـ قراء ”الخليج 365” الفنانين الذين فقدوا أبنائهم في عمر الطفولة

محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" يفقد ابنه فى عمر 3 أشهر

تلقى نجم مسرح مصر" الفنان محمد أسامة "أوس أوس" صدمة كبيرة العام الماضى بعد وفاة ابنه الرضيع الذى يبلغ من العمر 3 أشهر فقط وتم دفن جثمانه بمدافن الأسرة بصلاح سالم



اوس اوس

ابنة الفنانة داليا البحيرى

توفيت "خديجة" ابنة الفنانة داليا البحيرى، والتي عانت من المرض منذ ولادتها، وكشفت داليا خلال لقاء تليفزيونى، أن ابنتها ربنا رحمها من معاناتها لأنها لو كانت عاشت كانت هتتعب أكتر وربنا اختارها عنده علشان هي ترتاح وأنا كمان ارتاح لأنى كنت هتألم في كل مرة أشوفها بتتوجع.



داليا البحيرى

ابن الفنانة أسيل عمران

توفى نجل الفنانة أسيل عمران بعد ولادته بشهرين فقط، حيث التف الحبل السرى حول نفسه أثناء وجوده في رحمها بسبب زيادة حركته، ونصحها الأطباء باجراء عملية ولادة سريعة لتفادى الخطر عليها، وتم وضع الطفل في الحضانة على أجهزة تنفس صناعى، لكنه توفى بعد فترة قصيرة .



اسيل عمران



