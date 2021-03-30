شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات بالإنجاب ووفاة زوجها.. ما لا تعرفه عن الجانب المظلم بحياة سيلين ديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر المغنية سيلين ديون واحدة من أهم المغنيات على مستوى العالم إن لم تكن الأفضل بلا منازع فى السنوات الأخيرة بفضل ما حققته من نجاح كبير خلال مسيرتها الفنية الهائلة، ومع اتمامها اليوم عامها الـ53 نسلط الضوء على أكثر من جانب فى حياتها عانت فيه بصورة كبيرة، حيث لم تكن الحياة وردية لنجمة الغناء دائماً على المستوى الشخصى مثلما كانت محظوظة بمسيرتها الفنية.



سيلين ديون وعقد شهير زين رقبتها

معاناتها مع الإنجاب

سيلين ديون ورغم أنها أم لثلاثة أبناء إلا أنها لم تنجب بسهولة أول أبناءها، حيث احتاجت من أجل ذلك لإجراء أكثر من عملية آخرها استعانتها بالتلقيح المجهرى من أجل إنجاب أول أبناءها رينيه تشارلز، وهو الأمر الذى شهد تضحيتها بالغناء لفترة غابت فيها عن أعمالها وانشغلت بتربية ابنها والعيش مع زوجها حياة سعيدة فقط بعدما حققا حلمهما.

سيلين وفى سن الـ43 عاماً، استمرت محاولاتها فى الإنجاب مرة أخرى وبالفعل أنجبت توأمتين لم يأتيا أيضاً بسهولة حيث قامت بعملية تلقيح صناعى.



سيلين ديون وابناءها وزوجها الراحل

لم يقف الأمر عند ذلك وإنما كان أكثر شىء عانت منه سيلين ديون هو اكتشافها مرض زوجها الراحل رينيه انجيل، حينما علمت بإصابته بالسرطان، قبل وفاته متأثراً به عام 2016.

وحرصت سيلين ديون وقتها على التفرغ بالكامل له والابتعاد عن الغناء وعن أى أعمال من شأنها تعطيلها عن العيش بجانبه فى آخر أيام حياته، وردا على سؤال الصحفيين وقتها متى تعود وسر اختفائها قالت إنها تود تكريس كل وقتها من أجل زوجها وأبنائها فقط.