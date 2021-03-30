بعد معارضته اللقاح بشدة… راغب علامة يتلقاه في دبي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين

تلقى الفنانة اللبناني راغب علامة لقاح كورونا في دبي بعدما انتقل إليها جراء الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر على لبنان. فهو الّذي عارض اللقاح بشدّة في بداية الأمر وتراجع بعد أسابيع مُعلناً أنّه سيكون أوّل من سيتلقّى اللقاح فور وصوله الى لبنان.

وعند وصول لقاح فايزر الى لبنان، كان راغب علامة قد أعلن مغادرته لبنان واستقراره في الامارات العربية المتحدة مع عائلته، بعد حصوله على الإقامة الذهبيّة.

أمّا اليوم فنشر راغب علامة الصورة المنتظرة وهو يتلقّى اللقاح في الامارات، وعلّق عبر تويتر “اليوم وبحمد الله تلقيت لقاح الكوڤيد 19. شكراً لإمارات الخير والأمان لحرصها الشديد على صحة الإنسان”.