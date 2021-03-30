فن ومشاهير

بالصورة: إطلالة ساحرة لمايا دياب بالـ”Latex”

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 30 مارس 2021 02:04 مساءً - منذ ساعتين
مايا دياب

مايا دياب

تشتهر دائماً مايا دياب بإطلالاتها المميزة، ويبدو أن دياب تمشي على خطى كيم كارداشيان فهي ليست المرّة الأولى الّتي تعتمد فيها موضة الـ Latex بتصاميم مختلفة.

وفي التفاصيل، أطلّت مايا دياب في إحدى المناسبات بمصر بجامبسوت من اللاتكس باللون البني وجاء ملاصقاً لجسدها، ما أبرز منحنيات جسمها بشكل واضح.

ويبدو أن هذه الإطلالة الّتي وصفها البعض بالجريئة لم تنل إجماع روّاد الإنترنت، فاختيار مايا دياب للون أقرب إلى درجات الشوكولا عرّضها لتعليقات ساخرة، واتّهمها آخرون بتقليد الأخوات كارداشيان.

وأثنى البعض الآخر على تميّز مايا دياب من حيث الأزياء، معتبرين أن لماستها الفنية باختيار اطلالتها مختلفة عن كل النجمات العربيات.

مايا دياب

مايا دياب

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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