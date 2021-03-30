يارا في لقاء خاص للإحتفاء بيوم المرأة وإطلاق ولف ستريم WOLF Stream

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: إحتفاءً بالشهر الذي يصادف به يوم المرأة العالمي، وبمناسبة اختتام فعاليات مهرجان ألحان؛ المهرجان الأول من نوعه في الوطن العربي والشرق الأوسط لتسليط الضوء على المواهب الصوتية لنساء الوطن العربي وإظهار مواهبهن للعالم من خلال بيئة آمنة، تطل النجمة اللبنانية يارا بلقاء حصري مع تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF.

اللقاء الخاص مع يارا والمقرر عقده في نهاية شهر مارس سيحضره 150 شخص من مستخدمي تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF، بالإضافة لإمكانية 50 شخص لربح دعوة حصرية لحضور اللقاء والمشاركة به من خلال مسابقة سيتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بولف حيث سيتم إطلاق خاصية “ولف ستريم” WOLF Stream رسمياً! و سيتم عرض اللقاء بخاصية “ولف ستريم” WOLF Stream الحاصلة على براءة الاختراع من خلال رسم متحرك ثلاثي الأبعاد حيث يعرض أفضل المقاطع من الفعاليات الصوتية بطريقة مرئية وحديثة ليبدو كمهرجان حقيقي يحاكي الواقع.

وعبرت يارا عن سعادتها بهذا اللقاء وقالت: “سعيدة جداً بهذا اللقاء ومتحمسة للتعرف على تطبيق الدردشة الصوتية المباشرة WOLF والتواصل مع مستخدميه للإحتفاء بيوم المرأة العالمي وتشجيع نساء الوطن العربي على مشاركة مواهبهن مع العالم”.

تم تصميم مهرجان “ألحان” المقدم من تطبيق WOLF خصيصاً لنساء الشرق الأوسط والوطن العربي، لفرصة إطلاق مواهبهن للعالم في مجالات متعددة منها الغناء وإلقاء الشعر والستاند اب كوميدي عن طريق تطبيق يؤمن لهم بيئة آمنة وممتعة للوصول إلى الشهرة وإمكانية ربح جوائز نقدية قيمة للمشاركات المتأهلة للمرحلة النهائية وجوائز للجمهور والمشجعين بطريقة آمنة ومناسبة للجميع.