ملحم زين يغني لـ عابد فهد “عايش وحدي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بدأ الفنان اللبناني ملحم زين والموسيقار أسامة الرحباني وضع اللمسات النهائية على أغنية تيتر مسلسل “350 جرام” للمخرج محمد لطفي وكتابة نادية الأحمر وبطولة كل من عابد فهد وسلوم حداد وكارين رزق الله.

وكشفت شركتا “غولدن لاين” و”أي سي ميديا” المنتجتين للمسلسل عن التعاون الذي يجمع الرحباني مع ملحم زين في أغنية التيتر التي تحمل عنوان “عايش وحدي”. بينما سيتولى الرحباني وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

وكشفت الشركتان المنتجتان أن أغنية شارة المسلسل ستكون من كلمات غدي الرحباني.

وكشف أسامة الرحباني أنّ اختيار ملحم زين لأداء أغنية “عايش وحدي” التي ستُطرح خلال أيام قليلة على جميع المنصات، جاء بسبب صوته الرائع وقدراته المتلائمة مع لون أسامة الرحباني، والتي تتناسب مع متطلبات الشارة التي كتب شعرها الفنّان غدي الرحباني، وموسيقى وتوزيع أسامة الرحباني، وقال الرحباني: “أعتبر ملحم زين من أهم الأصوات في العالم العربي، ومن دون منازع”.

ويعد هذا التعاون الثاني للفنان أسامة الرحباني مع الشركتين المنتجتين بعد مسلسل ” هوس ” الذي لعب بطولته كل من عابد فهد وهبة طوجي.