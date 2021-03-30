الصورة الأولى للحظة الأولى لهيلاري داف مع طفلتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: رحبت نجمة وأيقونة أفلام والت ديزني الممثلة الأمريكية هيلاري داف البالغة من العمر”33 عاماً” وزوجها الموسيقي ماثيو كوما بقدوم طفلتهما للعالم يوم الجمعة 26 من الشهر الجاري في محيطها الإجتماعي.

وأعلنت هيلاري داف رسمياً عن ولادة الطفلة مساء يوم السبت الفائت عبر نشر الصورة الأولى للحظة الأولى لهما معاً كأسرة مع طفلتها في حوض ماء عبر حساب الأم هيلاري داف بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” حيث رحبت هيلاري بابنتها معلقة على الصورة العائلية الحميمة: “ماي جيمس بير..نحن نحبك يا جميلة..24-3-2021” ،وأعلنت هيلاري بالتعليق عن إسم طفلتها الجديدة: “ماي جيمس بير” ،كما ذكرت تاريخ ولادتها الذي كان يوم الأربعاء 24 من الشهر الجاري،واختارت والدتها هيلاري داف إنجابها في المنزل عبر طريقة الولادة بالماء التي تشعرها بكثير من الراحة والإسترخاء.

وظهرت هيلاري داف في الصورة بحوض الماء وهي تحمل بين ذراعيها طفلتها الثالثة ماي بالإشتراك مع إبنتها الوسطى “بانكس” البالغة من العمر “عامين”.

وحصدت الصورة خلال يوم واحد على مليوني لايك إعجاب في “إنستغرام”.

وبذلك أصبحت هيلاري داف أماً للمرة الثالثة،فلقد أنجبت إبنها الأول لوكا البالغ من العمر 9 سنوات من زوجها الأول السابق مايك كومري،وأنجبت طفلتها الثانية “بانكس- عامين” من زوجها الثاني الحالي الموسيقي ماثيو كوما التي تزوجته عام 2019 بعد علاقة حب طويلة دامت لأكثر من ثلاث سنوات، وأنجبت له طفلة ثانية في الشهر الجاري أسمياها معاً “ماي جيمس بير”.