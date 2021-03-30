أيمن زيدان ينشر صورته قبل 38 عاماً فكيف بدا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: نشر النجم السوري أيمن زيدان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورة له تعود للعام 1983 أي قبل حوالي الثمانية وثلاثين عاماً.

صورة أيمن ظهرت بجانب إعلان لمسرحية كان يتولى الإشراف عليها وهي من تأليف الراحل محمد الماغوط وعلق أيمن على الصورة: “من سنوات الحلم الأولى 1983”.

من جهة أخرى وعلى الصعيد الفني يحضر أيمن هذا العام ببطولة مسلسل البيئة الشامية “الكندوش” وهو من تأليف حسام تحسين بيك وإخراج سمير حسين ويشكل هذا العمل عودة أيمن للدراما بعد غياب لعدة سنوات وسيقف إلى جانبه كل من سلاف فواخرجي، شكران مرتجى ، صباح الجزائري، كندة حنا، أيمن رضا و آخرين.

كما يشارك أيمن بمسلسل “خريف العشاق” بشخصية “العم”.