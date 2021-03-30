أبو يروي تفاصيل إصابته بكورونا مرتين بأقل من شهرين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: في مقابلة مع الإعلامية رندة جبر في برنامج The Insider بالعربي، الذي تقدمه على قناة دبي الفضائية، أوضح المطرب “أبو” أن الأعراض التي شعر بها بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية كانت أخف منها في المرة الأولى.

وقال: “اتصدمت لما جتلي تاني بسرعة. كانوا بيقولوا الأجسام المضادة بتستمر ثلاثة شهور، لكن الحمد الله جت خفيفة وعدت على خير”.

ورداً على سؤال هل انطلق بعد شفائه في المرة الأولى، قال: “لأ خالص بالعكس، علشان جربت كورونا قبل كده كنت واخد احتياطات كتير، لكن إنت بتصارعي فيروس حجمه ملّي، وجالي معرفش إزاي”.

يذكر أن أبو كان قد أصيب بفيروس كورونا في الموجتين الأولى والثانية، فيما يعد حالة نادرة لا تحدث إلا بنسبة شخص من كل عشرة آلاف شخص بحسب ما كشفت عنه دراسات طبية أجريت على عدد من الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس في الموجتين دون فاصل زمني كبير.