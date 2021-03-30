نجل مصطفى قمر مفاجأة “فارس بلا جواز”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: عاد مرة أخرى الفنان المصري مصطفى قمر للدراما التلفزيونية بعد فترة من الغياب تخطت أكثر من 10 أعوام من خلال عمل ينتمي لنوعية الكوميديا وهو مسلسل “فارس بلا جواز” من المقرر أن يشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل.

وفي حوار مع مجلة “زهرة الخليج” تحدث مصطفى قمر عن تفاصيل العمل وتعاونه الغنائي مع رفقاء رحلته الفنية حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصير ألبوماته الفترة المقبلة. إلى نصّ الحوار.

ما الذي جذبك لـ”فارس بلا جواز” بعد 10 سنوات من الغياب عن الدراما؟

لم يكن الغياب مقصوداً، كنت أبحث عن نص مناسب ومختلف ولم أجد ما يناسبني، حتى فوجئت بسيناريو حقق كل الأفكار التي كنت أبحث عنها وهو من تأليف الكاتب فداء الشندويلي. والعمل يحتوي على موضوعات مهمة جداً في تناول كوميدي، كل حلقة بها فكرة مختلفة من خلال الأداء التمثيلي وضيوف الشرف المشاركين فى العمل وهذا لا يعني أن المسلسل حلقات منفصلة ولكن كل حلقة بها شخصية جديدة تظهر.

من المشاركون معك في المسلسل؟

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم، مثل طارق عبد العزيز في ثاني تعاون معه بعد سنوات طويلة منذ فيلم “أصحاب ولا بيزنس” ومحمد ثروت وطارق الإبياري وراندا عبد السلام وضيف الشرف الأستاذ صلاح عبدالله الذي قدم دوراً رئيسياً وهو شخصية جدي في المسلسل ويظهر على حلقتين، وأيضاً بيومي فؤاد وأوس أوس وداليا مصطفى وعبير صبري وهنا شيحا ونجلي “تيام”.

ماذا عن التعاون الأول بينك وبين نجلك تيام في مسلسل تلفزيوني؟

تيام منذ دخوله المجال الفني وهو يرفض أن يرتبط اسمه بي حتى يحصل على فرصته الحقيقية، وعدم مجامله أحد له، وعندما خضع لأكثر من اختبار بأحد الأعمال الفنية لم يخبرهم أنني والده، وفوجئت بأنه بدأ يخوض تجارب احترافية، وفي هذا المسلسل قررت أن أستغل نجاحه وموهبته وأخبرته أنني أريده معي ضيف شرف في حلقتين من المسلسل وعرضتهما عليه وبعد قراءة الشخصية التي سيجسدها وافق على الفور وسيكون مفاجأة.

هل تتدخل في اخيارات تيام الفنية؟

بالعكس تماماً، هو لا يرجع لي في شيء وتركت له حرية الاختيار كما يشاء ولكن ممكن أن أعطيه رأيي بعد أن أشاهد أعماله كمشاهد عادي، وهذا حدث في مسلسل “خيانة عهد” العام الماضي، فوجئت بأدائه والناس كلهم أشادوا به. كنت أقرأ المعوذتين في كل مشهد خوفاً عليه، تيام لا يعرض عليّ حتى السيناريو أو تفاصيل شخصيته في أي عمل، حتى لا يحدث تشويش، فهو يحب دائماً أن يعتمد على نفسه وعلى اختياراته. العام الماضي كان محظوظاً أنه قدم بطولة مع نجمة كبيرة مثل يسرا فهي كانت داعمة له ولكل فريق العمل فهي عادتها تقف دائماً بجوار الفنانين خصوصاً من يكونون في بداية مشوارهم.

الأقرب إلى شخصيتي

هل يناقش مسلسل “فارس بلا جواز” مشاكل الزواج؟

القصة تدور في قالب شخصي، البطل يتعرض لأزمات عند قراره بالزواج، سياق العمل يدور في كفتي ميزان، إحداهما الزواج والأخرى الأزمات المادية التي تجعل الشباب متعثرين عند دخول تجارب الزواج.

هل كان النص فقط هو سبب قرارك بالعودة للدراما؟

النص في المقام الأول ثم المنتجون الثلاثة الذين يقدمون المسلسل، عندما أخبروني عن العمل وقرأت معالجة فداء الشندويلي فرحت جداً بأن ربنا رزقني بما كنت أتمناه وبمخرج مميز مثل معتز حسام، لأنه يذكرني بالمخرج علي إدريس، فهو قدم تجربتين في السينما ناجحتين جداً رغم أنهما رعب “قبل الأربعين “و”ريما” لكن عندما تحدثنا وجلسنا في “بروفات الترابيزة” وجدت أن لديه حساً كوميدياً عالياً وتفاءلت جداً بالعمل معه في هذا المسلسل.

رغم تجاربك المختلفة في السينما إلا أننا نستشعر بأنك تميل للكوميدي.. في رأيك ما سبب تراجع الكوميديا مؤخراً؟

أرى نفسي في الكوميديا أكثر، أشعر بأنها الأقرب إلى شخصيتي، دعني أقل لك إن الكوميديا لم تكن في أزمة مثلما قيل الفترة الأخيرة، ولكن النص الكوميدي الذي يعيش أكثر هو كوميديا الموقف، من خلال سيناريو مكتوب جيد وشخصيات تستطيع تنفيذه جيداً.

هل تشغلك المنافسة مع النجوم الآخرين في دراما رمضان؟

الملعب كبير والبطولة بها فرق كبيرة على كل المستويات، هناك كوميدي وتراجيدي وصعيدي وأفكار كثيرة لنجوم كبار في الدراما هذا الموسم، ولكن أنا معجب جداً بفكرة أن هناك أعمالاً مكونة من 15 حلقة، الجمهور يحب التنوع وهناك نصوص يليق بها الـ15 حلقة والـ7 حلقات وأيضاً الـ30 حلقة، أما المنافسة فلا تشغلني مطلقاً، وكل فنان له منطقته وأنا كما قلت منطقتي هي اللايت كوميدي وحققت بها نجاحات قبل ذلك مثل فيلم “عصابة الدكتور عمر” وفيلم “مفيش فايدة” وفيلم “حريم كريم”.

وماذا عن الجزء الثاني من حريم كريم؟

الفيلم يعتبر تحضيراته كلها جاهزة، لأن الأستاذة زينب عزيز انتهت من كتابة السيناريو الخاص بالجزء الثاني والأستاذ علي إدريس جاهز لبدء التصوير بعد موافقة الفنانين واختيار باقي المشاركين ولكن تنقصنا الجهة المنتجة فقط، العمل متوقف على وجود منتج مؤمن بالعمل.

هل أزمة دور الراحل طلعت زكريا تم حلها في السيناريو؟

رحيل طلعت زكريا وجعني وأثر في الوسط الفني والجمهور كله، لكن تم تغيير الشخصية والدور وتم اختيار محمد ثروت ولكن في شخصية جديدة وليس امتداداً لشخصية الراحل طلعت زكريا.

دويتو غنائي

هل ستغني في مسلسل فارس بلا جواز؟

هناك 3 أغانٍ بالمسلسل، وهي تتر البداية والنهاية وأغنية في إحدى الحلقات، وهناك مفاجأة وهي تقديم فكرة دويتو مع يسرا الجندي تشبه بأغنية “بكلمك مش بترد” والتتر سيكون مفاجأة، حيث سيكون دويتو غنائياً مع اثنين مطربين معروفين جداً.

هل هناك دويتو غنائي مع المطرب محمد عدوية؟

محمد عدوية مثل أخي الصغير، أنا وهو نبحث عن أغنية نقدمها قريباً، أريد أن أقول إن معظم الجيل الموجود حالياً تربوا على مدارسنا، وفكرة تواصل الأجيال بيننا وتقديم أفكار مشتركة أمر صحي للجمهور سيجعلنا نقدم موسيقى مختلفة.

ماذا عن ألبومك المقبل؟

أعمل على تجهيزه، من الممكن أن يتم طرحه مع بداية العام المقبل، خاصة أنني قررت أن أقدم كل فترة أغنية منفردة، وستكون البداية من بعد عيد الفطر، بنزول أغنية دراما، وكل شهرين سأطرح أغنية، ثم سيتم الإعلان عن نزول الألبوم.

وماذا عن مشروعك مع حميد الشاعري؟

أتمنى أن أقدم أغنية من روح وشكل موسيقى حميد الشاعري، دائماً أفكر أنا وهو في مشروع غنائي ولكن الموضوع مسألة وقت، دعني أخبرك أننا قررنا في عيد الفطر طرح أغنية “في زحمة الأيام” وهي دويتو يجمعني أنا وحميد وهشام عباس وإيهاب توفيق من كلمات الراحل سامح العجمي وألحان الراحل أشرف سالم وللأسف الثنائي رحل في فترة زمنية قريبة وقمنا بعد وفاتهما بفترة بتصوير الأغنية.

مع اختلاف الذوق العام ما زال الجمهور يترحم على أغاني نجوم جيلك.. ما السبب؟

لأن أغنياتنا كانت تتسم بالصدق في كل شيء بداية من اللحن والكلام الذي يصل إلى قلوب الجمهور، أتعامل مع الأغنية التي أقدمها مثلما المولود الصغير فهي تحتاج إلى عناية شديدة من بداية تحضيرها وتنفيذها في أفضل شكل حتى أراها تكبر أمامي وتعيش مع الجمهور، والحمد لله أنا سعيد بأنني قدمت أعمالاً كثيرة راضياً عنها على مدار 31 سنة.

هل أنت راضٍ عن أحوال الموسيقى هذه الفترة؟

كل وقت وزمن توجد فيه أغانٍ مختلفة، الجمهور وحده صاحب القرار، لأن المزيكا أذواق، قد أعترض على نوعية الكلمات في حالة أن يكون بها إسفاف أو لفظ خارج لكن في العموم هناك أغانٍ كثيرة جيدة، والجمهور صاحب القرار.