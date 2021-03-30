مصمم فساتين الأميرة ديانا يكشف أسراراً جديدة عن حياتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كشف المصمم الذي صمم العديد من إطلالات الأميرة ديانا لمدة عشرة أعوام أنه كان عليه أن يخيّط لها ملابس “كما لو كانت ذاهبة إلى حفل زفاف كل يوم”، مصرّاً على أنّ الأخيرة كانت “عميلة مثالية” طوال فترة صداقتهما.

وبدأت علاقة مصمم الأزياء البريطاني بروس أولدفيلد (70 عاماً)، الذي تضم مجموعة زبائنه دوقة كورنوال وصوفي كونتيسة ويسيكس، علاقته بأميرة ويلز الراحلة في عام 1980.

في مقابلة مع صحيفة “التلغراف” البريطانية، اعترف المصمم أن كلّ تلك الإطلالات كانت “متعبة جداً للأميرة التي كان عليها ارتداء ملابس كما لو كانت ذاهبة إلى حفل زفاف كل يوم”.

ولد أولدفيلد في لندن لامرأة نصف أيرلندية وملاكم جامايكي، ونشأ في دور رعاية الأطفال قبل أن يحاول التدريس وهو في العشرينات من عمره، لكنه دخل عالم الموضة عندما شاركة في دورة أقيمت في سنترال سانت مارتينز.

بدأ في خياطة الملابس الراقية في عام 1978 قبل أن يفتح أول متجر له لبيع الملابس الجاهزة وتصميمات الأزياء الراقية في عام 1984.

التقى أولدفيلد بديانا من خلال جمعية بارناردو الخيرية لرعاية الأطفال التي كانت تترأسها الأميرة من عام 1984 إلى عام 1996. وقد شوهدت الأميرة وهي ترتدي تصميماته بانتظام في المناسبات.

وأوضح أولدفيلد أنّ زبائنه توقفوا عن شراء الملابس منه عندما توقفت ديانا عن ارتداء فساتينه واضطربت صداقتهما عندما توقفت ديانا عن حضور الحفلات الباذخة في التسعينات بعد انفصالها عن الأمير تشارلز.