جورج كلوني في فيلم معمر القذافي!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلن الممثل المصري محيي إسماعيل عن تطورات جديدة بشأن مشروعه السينمائي الخاص بتجسيد شخصية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في فيلم سينمائي.

وقال في ندوة تكريمه في الدورة العاشرة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إنه من المفترض أن يخرج هذا الفيلم إلى النور خلال العام الحالي، من إنتاج شركة إنكليزية، وفق تقارير مصرية.

وكشف إسماعيل أن الممثل الأميركي العالمي جورج كلوني ونجمة عالمية كبيرة مرشحان لمشاركته بطولة هذا الفيلم.

وأوضح محيي إسماعيل أن فيلم معمر القذافي عكف على كتابته منذ 18 عاما، وجاءت له فكرة تقديمه عندما كان في زيارة الكاتب الراحل، سعد الدين وهبة، الذي جعله يلتقي بالزعيم الليبي الراحل.

وتابع إسماعيل: “أخبرني وهبة أنني سوف أجسد شخصية القذافي في فيلم، وذهبت إلى الرئيس الليبي والتقيت به”.

وأشار الممثل المصري إلى أن معتز، نجل القذافي الذي قتل إلى جانبه، كان أحد أصدقائه المقرّبين، ودعمه بـ 12 كتابا عن والده من أجل تقديم الفيلم.

ويذكر أن من أشهر أفلام إسماعيل: “الإخوة الأعداء” مع ميرفت أمين، و”بئر الحرمان” و”خللي بالك من زوزو” مع سعاد حسني، و”حد سامع حاجة” مع رامز جلال.