خاص| مذكرات عبدالحليم حافظ ستخرج بصوته ببرنامج تليفزيوني قريبا و"هتفك ألغاز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال محمد شبانة، نجل شقيق "العندليب الأسمر" الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، إنه يعمل حاليا على مفاجأة ستسعد الجمهور.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تسجيلات عمو حليم، حكى من خلالها عن الكثير من الأمور الشخصية والفنية، ونعمل على تقديمها للجمهور في صورة برنامج تليفزيوني قريبا، ونحاول الوصول لاتفاق جيد حتى يكون البرنامج مشرف ويليق باسم عبدالحليم حافظ".

وأكد شبانة "التسجيلات هتفك ألغاز كتير، منها ليه متجوزش مدام سعاد حسني وعلاقته بالرئيس عبدالناصر والرئيس السادات ورحلاته الخارجية".

جدير بالذكر أن اليوم 30 مارس تحل ذكرى وفاة الفنان عبدالحليم حافظ، الذي رحل في لندن عقب إجراء عملية جراحية، بسبب معاناته الصحية إثر إصابته بمرض البلهارسيا.