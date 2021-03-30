تعرف على الأغنية التي سببت أزمة لعبد الحليم حافظ في "أبي فوق الشجرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

فيلم "أبي فوق الشجرة" يظل واحدا من أبرز أفلام الفنان عبد الحليم حافظ، التي حققت نجاحا جماهيريا فاق التوقعات، إذ استمر في دور العرض السينمائي 58 أسبوع.

وقبل خروج الفيلم إلى النور في 17 فبراير 1969، شهدت كواليسه خلافا حادا استمر لمدة شهرين، بين مخرج الفيلم حسين كمال والعندليب الأسمر، بسبب إحدى أشهر أغانيه، ومع احتفال اليوم بذكرى عبد الحليم حافظ، نكشف تفاصيل ماحدث.

المخرج حسين كمال في حوار تلفزيوني، تحدث عن الأزمة، وقال :"عند بداية تصوير أغاني الفيلم طالبت بتصوير أغنية "جانا الهوى" من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وقوبل الطلب بالرفض التام، وقال لي "إستحالة أنا قدمت الأغنية في حفلاتي منذ عامين، ومن غير المعقول في فيلم بهذه التكلفة العالية، أوافق على تواجد أغنية قديمة به"، ومع رفضه تحدثت مع مؤلفها الشاعر محمد حمزة، إذ كنت معجبا جدا بالأغنية".

وأضاف،:" كان عندي قناعة أن الأغنية تخدم دراما الفيلم، ودام الخلاف مدة شهرين، عبد الحليم حافظ رافض تماما، وأنا لدي إصرار على ضمها، وفي النهاية نجحت في إقناعه، وأثبت أن الأغنية من الممكن تصويرها عدة مرات، وتسويقها أيضا".

فيلم "أبي فوق الشجرة" عن قصة إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار سعد الدين وهبة، ويوسف فرنسيس، إخراج حسين كمال، بطولة عبد الحليم حافلظ، ونادية لطفي، وميرفت أمين، وعماد حمدي، ونبيلة السيد، وصلاح نظمي، وسمير صبري.