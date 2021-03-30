خاص| نجل شقيق عبدالحليم حافظ: أرسلنا إنذارات لإلغاء حفل العندليب بـ"البارون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال محمد شبانة، نجل شقيق الفنان عبدالحليم حافظ، إن أسرته فوجئت بالإعلان عن تنظيم حفل البارون واستخدام تقنية الهولوجرام لتجسيد عمه بشكل ثلاثي الأبعاد، إلى جانب تقديم أغانيه، دون الرجوع لهم واحترام حقوقهم.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أستاذ محسن جابر قال إن الأغاني ملكه وملك صوت الفن، لكن الحقيقي إن شركة حليم بس بتوزع أغانيه لكن كل أغانيه ملكه ولم يتنازل عنها، ومحسن يحصل على عقد استغلال من الحارس لمصنفات الشركة، لكن لا يملك أغاني عبدالحليم".

وأضاف شبانة "حق الاستغلال يمنح محسن جابر حق طباعة أغاني تمتلكها الشركة على سي دي، ورفعها على الانترنت، وممكن يعمل ده في الأغاني التي أنتجتها الشركة كلها لمطربين آخرين، ما عدا أغاني عبدالحليم لانه لم يتنازل عنها للشركة".

وردا على ما قاله المنتج محسن جابر في بيان صحفي، بشأن أنه اشترى من شقيقة حليم "علية" حصتها في الشركة، أوضح "لم تبيع أغاني عبدالحليم هي باعت حصتها في الشركة، وأستاذ محسن لم يشتر حصتها بل شركة فنون، والحصة تديهم حق إنه يحصل ارباح الاغاني اللي أنتجتها الشركة لمطربين اخرين".

وتساءل "نفترض أن الأغاني من حق أستاذ محسن جابر، فماذا عن حقنا في الموافقة أو رفض تجسيد شخصية حليم عبر الهولوجرام في الحفل، لماذا لم يتم الرجوع لنا في هذا الأمر".

وأكد شبانة أنه أرسل عبر المحامي الخاص به انذارات لعدم إقامة الحفل، كما يستعد لرفع قضية حتى تفصل المحكمة بينه وبين المنتج محسن جابر.

جدير بالذكر أن الحفل من المقرر إقامته 2 أبريل في قصر البارون.

عبدالحليم حافظ توفي في مثل هذا اليوم 30 مارس بعد صراع مع مرض البلهارسيا، عقب إجرائه عملية جراحية في لندن، تاركا رصيدا كبيرا من الأغاني والأفلام.