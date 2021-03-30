"قصة حب رهيبة".. هل تزوج عبد الحليم سعاد حسني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحتفي اليوم 30 مارس العالم العربي بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ.

وتظل قصة حب وزواج النجم الراحل من السندريلا سعاد حسني لغزا يشغل بال جمهوره الكبير.

وحاول الإعلامي عمرو الليثي حل اللغز وطرح سؤالا على الفنان سمير صبري، أثناء استضافته 16 يناير الماضي في حلقة من برنامج "واحد من الناس"، المعروض على قناة الحياة، وهو هل تزوج "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ من "السندريلا" سعاد حسني؟

وقال سمير "لا أستطيع الحسم، لأنني لم أر بنفسي وثيقة زواج حليم وسعاد، لكن ما رأيته أن على مدار 3 سنوات أو أكثر كان هناك قصة حب كبيرة جدا وعميقة وكلها مشاحنات بسبب غيرته الكبيرة عليها، خاصة بسبب لعبها للكارت .

وتابع "سعاد كانت تذهب للعب الكارت في بيت إحدى الصديقات وهو كان يعلم، فكنا نجده فجأة ليلا قام وأخذ معه 3 من الموجودين من أصدقائه في بيته، وقاد سيارته السوداء إلى منزل صديقة سعاد ليفتش عن سيارتها ويسأل البواب".

ووصف سمير قصة الحب بين سعاد وحليم بـ"الرهيبة"، مشيرًا أنه عرف أن خلال زيارتهما للمغرب، أوصى الثنائي على شراء غرفة نوم، وكان يقوم على الأمر الفنان يوسف وهبي، وأنه سمع بنفسه مكالمة تليفونية يطلب فيها حليم من وهبي إلغاء فكرة شراء الغرفة، قائلًا "الغي طلب اوضة النوم يا يوسف بيه الموضوع خلص".

وأشار يوسف إلى أن قرارهما بالابتعاد ترتب عليه استبعادها من بطولة فيلم "الخطايا"، ومنح الدور للفنانة نادية لطفي، مختتمًا "في النهاية كان هناك حب عاصف لكن فيه بعض الناس من المقربين من عبدالحليم بيقولوا إن كان فيه وثيقة جواز والله أعلم".