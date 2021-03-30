تفاصيل جديدة عن وفاة ابنة جومانا مراد.. لم تكن مفاجئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر مقربة من الفنانة السورية جومانا مراد تفاصيل وفاة ابنتها الصغيرة، مؤكدة أنها كانت تعاني من أزمة صحية قبل شهور.

وأوضحت المصادر أن "جومانا مراد كانت تعرض ابنتها ديانا على الأطباء منذ ولادتها، لكنها لم تكشف للمقربين لها طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها، إذ إن موتها لم يأت مفاجئا لكنه نتيجة أزمة صحية منذ فترة".

وكانت الفنانة السورية وضعت توأما قبل مرور الشهر السابع عليهما، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ إنهما أصيبا بأزمات صحية بسبب ولادتهما في وقت مبكر.

وكانت مراد نشرت صورة لابنتها المتوفاة ديانا على حسابها الشخصي بموقع "أنستقرام" وعلقت قائلة: "الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وتابعت: "إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد أنتي بمكان أحسن بكتير، يا رب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يا رب والحمد لله على كل حال، وأنتي طير من طيور الجنة يا أمي".

يشار إلى أن جومانة مراد متزوجة بالمحامي الأردني ربيع بسيسو، وكان لديهم محمد، ثم أصبحوا ثلاثة بعد ولادة التوأم علي وديانا، قبل أن تفقد الفنانة السورية ابنتها ديانا.