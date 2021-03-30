مغامرات جديدة من "جيم أوف ثرونز" على "إتش بي أو"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقع جورج ر. ر. مارتن، مبتكر عالم "جيم أوف ثرونز"، اتفاقا لمدة 5 سنوات مع قناة "إتش بي أو" التلفزيونية لتطوير مغامرات جديدة ضمن السلسلة.

ويعمل مارتن وهو مؤلف روايات "إيه سونج أوف أيس أند فاير" (أغنية الجليد والنار) التي اقتُبس منها مسلسل "صراع العروش"، حاليا على اقتباس جديد لمقدمة للسلسلة بعنوان "هاوس أوف ذي دراجون" تدور أحداثها قبل 3 قرون من العمل الأساسي، ومن المقرر طرح السلسلة الجديدة في 2022.

وأعلنت مجموعة "وورنر ميديا" المالكة لـ"إتش بي أو" الإثنين، في بيان، أن المؤلف وقع "عقدا شاملا لمدة 5 سنوات"، بهدف "تطوير محتوى لحساب (إتش بي أو) و(إتش بي أو ماكس)، خدمة الفيديو على الطلب التابعة للقناة.

غير أن البيان لم يوضح ما إذا كان هذا العقد يتناول مشاريع أخرى ضمن عالم "جيم أوف ثرونز". إلا أن السلسلة حققت نجاحا كبيرا في هذا العالم، إذ حصدت 59 جائزة "إيمي" خلال مواسمها الثمانية، ما يرجح الاستمرار في إنتاج مسلسلات مشتقة منها.

وذكرت مجلة "ذي هوليوود ريبورتر" المتخصصة أن العقد المقدرة قيمته بعشرات ملايين الدولارات، يشمل قصة الملكة المحاربة نيميريا التي هيمنت لألف عام قبل أحداث "جيم أوف ثرونز"، وستحمل عنوانا غير نهائي هو "10000 شيبس".

وثمة مشاريع أخرى قيد الدرس حاليا بينها "9 فويدجز" لمبتكري مسلسل "روم" التاريخي، وقصة قاتمة تدور أحداثها في حي سيئ السمعة في كينجز لاندينج.

وتسري أنباء أيضا عن التحضير لمسلسل تلفزيوني مقتبس من "تايلز أوف دانك أند إيج"، وهو ديوان كتب من لجورج ر. ر. مارتن عن فارس تائه ومرافقه.

في المقابل، أكدت "وورنر ميديا" في بيانها أن الكاتب سيكون جزءا من فريق إنتاج لمشروعين تعد لهما "إتش بي أو" مستوحيين من أعمال لكاتبين آخرين لروايات خيالية وهما "هو فيرز أوف ديث؟" لنيدي أوكورافور و"رودماركس" لروجر زيلازني.

كذلك يشارك مارتن في مشروع لحساب "نتفليكس" مقتبس من إحدى أولى رواياته بعنوان "ساندكينجز".

ويثير هذا النشاط المكثف للكاتب البالغ 72 عاما، مخاوف لدى عشاق سلسلة كتب "إيه سونج أوف أيس أند فاير" من تأخر إنجاز السلسلة الأدبية التي بدأت قبل ث3 عقود، بعدما طغى عليها نجاح المسلسل التلفزيوني.