إصابة محمد دياب وزوجته بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الفنان المصري محمد دياب إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وقال دياب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "الحمد لله رب العالمين أنا وزوجتي إيجابي كورونا الحمد لله الشافي".

يذكر أن الفنان محمد دياب يشارك في مسلسل" نسل الأغراب" المقرر عرضه في رمضان المقبل، والذي ينتمي إلى الدراما الصعيدية.

ومسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته عدد كبير من ألمع نجوم التمثيل مثل أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران.

وكان دياب طرح مؤخرا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغي" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتي انشغل فيها بالتمثيل.

كما يتعاون دياب مع الموزع الموسيقي أكرم عادل في أغنية جديدة للعرض في شهر رمضان المقبل من ألحانه وتوزيعه.