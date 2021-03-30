شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يجدد تعاونه مع الشاعر صلاح مندى فى "كله راح" بعد "أخبار الطقس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب حكيم مع الشاعر صلاح مندى في أغنية جديدة بعنوان "كله راح" تحمل طابع الدراما الشعبية، والأغنية من ألحان هانى فاروق، وتوزيع ميدو مزيكا ومقرر تسجيلها خلال الأيام المقبلة، حسبما أكد شاعر الأغنية لـ ”الخليج 365” مشيراً إلى أنه سعيد بالتعاون للمرة الثانية مع حكيم لأنه يعتبره صوت مميزة وقوي.

ويجدد حكيم تعاونه مع صلاح مندى فى "كله راح" بعدما تعاونا مؤخراً فى أغنية "أخبار الطقس"،وهى من ألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو فاروق وتم طرحها فى شهر ديسمبر الماضى.

يشار أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.

وفى وقت سابق، كشف النجم حكيم، أنه بعد اعتزاله الغناء سوف يسجل أدعية دينية والقرآن بصوته ويحتفظ بهم لنفسه، مضيفا، إنه يعشق الحيوانات وخاصة الخيل والكلاب، وقال: الحصان أذكى حيوان وبيحس بصاحبه والإحساس عالى أوى وربنا سخره للبنى آدم.